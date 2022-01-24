На Кіровоградщині зіштовхнулися дві вантажівки. Є травмований

Біля села Дубровине Кропивницького району Кіровоградської області зіштовхнулися дві вантажівки. Є травмований, розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій області Оксана Мачак.

Дві вантажівки зіштовхнулися на дорозі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. На місце виїхали рятувальники та витягли одного з водіїв з понівеченої кабіни. Чоловіка 1987 року народження відвезли в Долинську лікарню.

За словами речниці національної поліції області Віталіни Бевзенко, обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Журналісти Суспільного дізнаються про стан травмованого.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!