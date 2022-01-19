У Кропивницькому в мікрорайоні Ковалівка горіла квартира. Займання сталося на дев'ятому поверсі чотирнадцятиповерхівки. Про це Суспільному розповіла слідча Кропивницького районного управління поліції Вікторія Бакало.

За її словами, дзвінок на лінію 102 отримали близько 10:00. Причина пожежі – замикання електромережі.

Згоріли речі, шафа, задихнулись від диму троє котів. Ніхто з людей не травмувався. Власник квартири називати своє своє ім'я й прізвище відмовився. Каже, поліцію і пожежників викликали сусіди. Збитки від пожежі поки не рахував.

Сусід власника квартири, що горіла, Андрій Комін каже, дружина почула на сходовій клітці задимлення, викликала рятувальників.

Суспільне Кропивницький

Речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак розповіла, гасили пожежу 11 рятувальників та чотири машини майже пів години.

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

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