logo logo
У Кропивницькому горіла квартира. Задихнулись від диму троє котів
ПОЖЕЖАРегіони

У Кропивницькому горіла квартира. Задихнулись від диму троє котів

Наталія Сарафанова Анна Добрань
·
·
У Кропивницькому горіла квартира. Задихнулись від диму троє котів Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому в мікрорайоні Ковалівка горіла квартира. Займання сталося на дев'ятому поверсі чотирнадцятиповерхівки. Про це Суспільному розповіла слідча Кропивницького районного управління поліції Вікторія Бакало.

За її словами, дзвінок на лінію 102 отримали близько 10:00. Причина пожежі – замикання електромережі.

Згоріли речі, шафа, задихнулись від диму троє котів. Ніхто з людей не травмувався. Власник квартири називати своє своє ім'я й прізвище відмовився. Каже, поліцію і пожежників викликали сусіди. Збитки від пожежі поки не рахував.

Сусід власника квартири, що горіла, Андрій Комін каже, дружина почула на сходовій клітці задимлення, викликала рятувальників.

У Кропивницькому сталася пожежа у квартирі багатоповерхівкиСуспільне Кропивницький

Речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак розповіла, гасили пожежу 11 рятувальників та чотири машини майже пів години.

У Кропивницькому сталася пожежа у квартирі багатоповерхівкиСуспільне Кропивницький

У Кропивницькому сталася пожежа у квартирі багатоповерхівкиСуспільне Кропивницький

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди