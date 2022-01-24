З 24 січня тисячу гривень, отриманих за вакцинацію від коронавірусу, можна витратити на купівлю ліків. Зробити це можуть можуть люди віком від 60 років через додаток "Дія". У Кропивницькому в аптеці на бульварі Студентський препарати за гроші картки "єПідтримка" купили десятеро людей, розповіла Суспільному фармацевтка Ольга Касьянова.

64-річний кропивничанин Леонід Багно придбав в аптеці ліки для зниження кров’яного тиску. Для цього відкрив програму на своєму смартфоні.

"Я вирішив спробувати вийде у мене чи ні, тому що я не дуже дружу із мобільними. А це виявилось доволі просто. Я гіпертонік, мені потрібні були препарати від тиску, отримав їх без проблем".

Суспільне Кропивницький

За словами Ольги Касьянової, грошима з картки "єПідтримка" в аптеці можна розрахуватися лише за ліки. "Сюди не входять косметичні засоби, біологічно активні добавки. Використати гроші можна тільки зі смартфона, який підтримує безконтактну оплату".

Що робити людям віком від 60 років, які не мають смартфонів, пояснив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

"Програма реалізується в декілька етапів. Перший етап – це через додаток Дія, який розроблений Міністерством цифрової трансформації. У другому-третьому кварталі 2022 року започаткуємо механізми, як можна буде це зробити для людей, які не мають смартфонів, але хочуть отримати таку допомогу".

Окрім аптек, ліки за допомогою картки "єПідтримка" можна купити через Інтернет, пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: "Купувати ліки в аптеках можна на сайтах через доставку".

Гроші з картки "єПідтримка" можна використати протягом чотирьох місяців після їх отримання. Леонід Багно планує витратити всю тисячу гривень на купівлю ліків.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

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