У поліклініці селища Нове температура не перевищує 17 градусів

Одинадцять градусів тепла – в рентгенкабінеті, 17 – в кабінеті педіатра. За такої температури приймають пацієнтів у поліклініці селища Нове. За словами речниці Держпродспоживслужби у Кіровоградській області Альони Притули, це не відповідає нормам. Суспільне дізнавалось, яка температура має бути у поліклініці і чому там холодно.

Обласне управління Держпродспоживслужби отримало скаргу про порушення температурного режиму в поліклініці – сказала речниця управління Альона Притула: ”Температура в амбулаторії складала 12 градусів. Це порушення”.

Зі слів речниці Держпродспоживслужби, відповідно до державних санітарних норм та правил, температура повітря у закладах охорони здоров’я має бути:

у процедурних, оглядових, маніпуляційних кабінетах та післяопераційній – 22 градуси тепла;

у вестибюлі, гардеробі та реєстратурі – 18;

у кабінетах де проводять прийом хворих – 20.

Яка температура у кабінетах

У кабінеті педіатра Артема Коршенка працює обігрівач, на термометрі – 17 градусів. За його словами, якщо його не вмикати, температура буде 15 градусів: ”Дітям доводиться до пояса роздягатися. В ідеалі потрібно, щоб було не менше 18 градусів”.

Суспільне Кропивницький Кабінет педіатра

У кабінеті щеплень на першому поверсі поліклініки увімкнений тепловентилятор. Термометр показує 18 градусів тепла. Медсестра Алла Шевченко розповіла, що обігрівач вмикають санітарки, коли приходять на роботу: ”Я приходжу на 8:00, санітарки – раніше. Вмикають, щоб до початку робочого дня була комфортна температура”.

Суспільне Кропивницький Медсестра вмикає тепловентилятор

У рентгенкабінеті термометр показує 11 градусів тепла. Батареї у кабінеті закриті ізоляційним дерев’яним щитом. За словами рентген-лаборантки Тетяни Ніколаєвої, вікна постійно закриті і заклеєні паперовими стрічками, та з них все одно дме: ”Прохолодно, рухаємось постійно. Люди жаліються, що йдуть від нас більш хворими ніж прийшли”.

Суспільне Кропивницький Термометр в рентгенкабінеті

Відвідувачка поліклініки Яна Приходько вважає комфортною для працівників та пацієнтів поліклініки температуру 18-20 градусів: ”Не люблю щоб було жарко. Вдома ми часто провітрюємо приміщення, щоб дитина дихала”.

Відвідувач поліклініки Володимир Полудень температуру в поліклініці назвав ”помірною”: ”У коридорі, можливо, трохи холодно. Вважаю, що потрібно замінити двері, вікна. Їх встановлювали ще за радянських часів”.

Чому у поліклініці холодно

Будівля поліклініки стара, тому там холодно – пояснив начальник комунального теплопостачального підприємства ”Теплоенергетик” Олександр Чельник. З його слів, потрібно провести термоаудит будівлі, щоб визначити – де найбільша втрата тепла: ”За результатами термоаудиту роблять проєкт зовнішньої теплоізоляції, утеплюють будівлю та перероблюють, в деяких місцях, внутрішню систему опалення. Внутрішнім мережам близько 40 років. Вони зношені”.

Чи запланований ремонт

Приміщення поліклініки капітально не ремонтували з моменту його будівництва у 1986 році. За словами начальниці міського Управління охорони здоров’я Оксани Макарук, у бюджеті розвитку міста на 2022 рік передбачили 2,6 мільйона гривень на капітальний ремонт приміщення поліклініки та ремонт даху: ”Найбільший акцент зроблять на тепломодернізації приміщення – заміні вікон та, за потреби, мереж теплопостачання”.

Оксана Макарук сказала, що роботи розпочнуть протягом місяця. Завершити планують до кінця 2022 року.

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