На Кіровоградщині за добу виявили 90 випадків коронавірусу, двоє людей померли

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 90 випадків коронавірусу, 12 з яких у дітей. Одужали 34 людини, від ускладнень захворювання померли двоє. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 24 січня.

Захворювання виявили у 52 жінок та 38 чоловіків. А саме:

у 67 жителів Кропивницького району: 49 дорослих, п’ятимісячної, 13-, 14- та 17-річної дитини – з Кропивницької громади, десятьох дорослих та дев’ятирічної дитини – з Компаніївської, трьох людей з Долинської громади;

у 15 жителів Новоукраїнського району: шістьох дорослих п’яти- та 16-річної дитини – зі Смолінської, чотирьох дорослих та 15-річної дитини – з Маловисківської, двох людей – з Новомиргородської громади;

у сімох жителів Олександрійського району: одного дорослого 13-, 17- та двох 16-річних дітей – з Петрівської, двох людей з Олександрійської громади;

в однієї людини з Голованівської громади Голованівського району.

Хто одужав:

16 жителів Новоукраїнського району: семеро – зі Смолінської, по двоє – з Новоукраїнської, Піщанобрідської та Помічнянської, по одній людині зі Злинської, Маловисківської та Рівнянської;

14 жителів Кропивницького району: дев’ятеро – з Кропивницької, двоє – із Суботцівської, по одній людині з Дмитрівської, Компаніївської та Олександрівської громад;

троє жителів Олександрійського району: двоє – з Петрівської та одна людина з Попельнастівської громади;

одна людина з Надлацької громади Голованівського району.

Хто помер:

81-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району;

55-річний чоловік з Піщанобрідської громади Новоукраїнського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 34711 жителів Кіровоградської області, серед яких 1517 дітей та 1891 медичних працівників. 31279 людей в регіоні одужали, серед них 1355 дітей та 1738 медпрацівників. 1624 людини, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 24 січня на коронавірус хворіють 1808 жителів регіону.

Що відомо

За добу в Україні зафіксували 12915 випадків COVID-19, 67 людей померли від ускладнень захворювання.

З понеділка, 24 січня, вакциновані люди від 60 років можуть використати гроші програми “єПідтримка” на купівлю ліків.

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