Станом на 24 січня українці витратили вже 1,6 мільярда гривень, отриманих в межах програми "єПідтримка", спрямованої на популяризацію серед населення вакцинації проти COVID-19 та підтримку бізнесу під час пандемії. При цьому отримати гроші поки що можливо лише через мобільний додаток "Дія".

Про це під час брифінгу 24 січня повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік, повідомляє кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць.

"1,6 мільярда вже витрачено. На сьогодні найбільше витрачають на книгарні. І це круто, бо цей бізнес постраждав найбільше через COVID-19", — зазначив Банік.

За його словами, на другому за популярністю місці опинились квитки до кінотеатрів, а на третьому — залізничні квитки.

Попри те, що раніше в міністерстві повідомляли по пошуки альтернативних механізмів виплати допомоги для людей, які не користуються смартфонами, нині отримати її можливо лише через додаток "Дія".

"Наразі послуга тільки в мобільному застосунку Дія", — наголосив посадовець.

При цьому заяви на участь у програмі допомоги подали вже 7,5 мільйона українців.

"У нас є доволі успішна статистика. 8,6 мільйона українців відкрили спеціальний рахунок для отримання "єПідтримки". 7,5 мільйона вже подали заяви на отримання допомоги", — розповів посадовець.

Банік нагадав, що нещодавно люди віком понад 60 років отримали можливість придбати ліки на гроші, отримані в межах програми. При цьому аптекам на потрібно виконувати жодних додаткових процедур, щоб долучитись до програми.

"Аптекам не треба долучатися. Все працює автоматично. Їм не треба виконувати ніяких дій. Головне, аби їх термінал відповідав їх виду діяльності", — зазначив він.

За словами посадовця, замовляти ліки також можна й онлайн.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень у межах програми “єПідтримка” на придбання лікарських засобів. На засіданні уряд ухвалив постанову, яка розширює дію програми "єПідтримка" на лікарські засоби.

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