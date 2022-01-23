В Офісі президента України вважають, що інформація, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії щодо можливого призначення ексдепутата Євгена Мураєва проросійським "кишеньковим" лідером у Києві, свідчить про те, що західні партнери України "почали жорстко називати речі своїми іменами й виводити на чисту воду тих чи інших "друзів РФ".
Про це Суспільному повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Час збирати каміння. Саме зараз уряди наших партнерів почали жорстко називати речі своїми іменами і виводити на чисту воду тих чи інших "друзів РФ". Ми вже бачили рішення Сполучених Штатів про санкції проти таких осіб, як СівковичВолодимир Сівкович — народний депутат 4-го, 5-го та 6-го скликань. Віцепрем'єр відповідальний за силовий блок в першому уряді Миколи Азарова з 11 березня до 13 жовтня 2010. Заступник Секретаря Ради національної безпеки й оборони України з жовтня 2010 до грудня. Член "Партії регіонів", з 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. Визнаний судом одним з відповідальних за силовий розгін та побиття мітингувальників Євромайдану (разом з очільником київської міліції Валерієм Коряком та очільником КМДА Володимиром Поповим., ВолошинОлег Волошин - український політолог-міжнародник, журналіст, у 2010—2013 — речник та директор департаменту інформації МЗС України. Член політради Партії розвитку України. Народний депутат України 9-го скликання від "ОПЗЖ". З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США., КозакТарас Козак - медіамагнат, народний депутат VIII та IX скликань, 2014 року обраний народним депутатом від Опозиційного блоку (раніше Партія регіонів), близький соратник Віктора Медведчука. У 2019 році став народним депутатом від "ОПЗЖ". З 2 лютого 2021 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. і ОлійникВолодимир Олійник - колишній народний депутат України, член фракції Партії регіонів (з грудня 2012). Колишній міський голова міста Черкаси. Співавтор законів про диктатуру. Станом на грудень 2015 року переховується в Москві. З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.. Британська інформація, вочевидь, доповнює цей смисловий ряд", — заявив Подоляк.
Він зазначив, що "у російському керівництві давно вважається основною стосовно України тактика відбору досить специфічних персон в олігархічних або політичних колах для того, щоб через них намагатися просувати російські інтереси": "Це можуть бути персонажі неоднакового калібру – від Аксьонова до Медведчука, тому прізвище Мураєва насправді не викликає подиву".
"У будь-якому випадку, наша держава продовжить політику демонтажу будь-яких олігархічних і політичних структур, які можуть працювати на дестабілізацію України. Ніяких "сірих зон" у вигляді різних "аксьонових" і "медведчуків", які існували при панах Януковичі або Порошенко, зараз не буде", — наголосив Подоляк.
Про що йдеться
23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєва.
"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, обмірковуючи можливе вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Великої Британії.
Хто такий Мураєв
Євгену Мураєву 45 років. Він депутат Харківської обласної ради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань від "Опозиційного блоку", з 3 червня 2016 позафракційний. Власник телеканалу "НАШ". Мураєв — колишній голова політради партії "За життя" (нині "ОПЗЖ" - ред.), згодом — керівник партії "Наші" (обидві партії орієнтовані на "зближення" України з Росією).
Як відреагувала Росія
У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".
"Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України. Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", — йдеться у повідомленні МЗС РФ.
Що відомо
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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