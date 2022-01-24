Окупанти 10 разів відкривали вогонь — штаб ООС

За добу 23 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один український військовий отримав поранення. Про це штаб операції Об’єднаних сил.

"В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем. А поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", — йдеться у повідомленні.

Також у бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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