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Окупанти 10 разів відкривали вогонь — штаб ООС
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Окупанти 10 разів відкривали вогонь — штаб ООС

Антон Степура
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Окупанти 10 разів відкривали вогонь — штаб ООС Український військовий, фото: Суспільне Донбас

За добу 23 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем. А поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", — йдеться у повідомленні.

Також у бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Що відомо

  • 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
  • 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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