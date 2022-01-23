За добу на Сумщині COVID-19 підтвердили у 1469 людей

На Сумщині за останню добу COVID-19 виявили у 1469 мешканців області. Про це зранку 23 січня повідомили у телеграм-каналі Сумської облдержадміністрації. Це новий рекорд захворюваності за добу в області.
1027 інфікувань виявили у Сумському районі, 189 — у Шосткинському, 153 — в Охтирському, 56 — в Конотопському, 44 — в Роменському районах. Дві людини померли від ускладнень хвороби, одна з них — у Сумському районі, ще одна — у Конотопському. Одужання підтвердили у 135 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 9884 людини, що на 1332 людини більше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 141 655 людей, з яких 2936 людей померли. Одужання підтвердили у 128 845 жителів області.
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За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 205 людей, другу дозу – 3775 людей, вакцинувалися бустерною дозою – 3397. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 437 927 людей, двома дозами – 418 917.
На Сумщині на 29,3% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 35 людей, з них 26 – в Сумах.
Що відомо
- В Україні за минулу добу коронавірус виявили в 15 444 людей, одужали — понад дві тисячі. Водночас від ускладнень померли 86 хворих. Щепили майже 39 тисяч українців.
- Станом на ранок 22 січня через погіршення ситуації із поширенням COVD-19 у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки перебувають 10 областей України.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.