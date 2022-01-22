За добу на Сумщині COVID-19 виявили майже у півтори тисячі людей

У Сумській області за останню добу COVID-19 підтвердили у 1355 людей. Це новий рекорд захворюваності з 11 листопада 2021 року. Такі дані оприлюднили 22 січня на сайті Сумської облдержадміністрації.

912 інфікувань виявили у Сумському районі, 159 — у Конотопському, 99 — в Охтирському, 93 — в Шосткинському, 92 — в Роменському районі. Шість людей померли від ускладнень хвороби. Три з них — у Конотопському районі, по одній людині — у Охтирському, Сумському та Шосткинському районах. За добу одужання підтвердили у 176 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 8542 людей, що на 1173 людей більше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 140 186 людей, з яких 2934 людини померли. Одужання підтвердили у 128 710 жителів області.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 756 людей, другу дозу – 3659 людей, вакцинувалися бустерною дозою – 3235. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 437 722 людини, двома дозами – 418 801.

На Сумщині на 29,9% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключена 31 людина, з них 22 – в Сумах.

Що відомо