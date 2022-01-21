Про те, що Сумська область вже за два тижні може опинитись у червоній зоні розповів Суспільному в.о. директора сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.

На Сумщині рівень захворюваності на другому місці по Україні, сказав він. По коефіцієнту виявлення коронавірусу в Івано-Франківській області– 33,6%, на Сумщині – 33,2%. Різниця – 0,4 %. А повинно бути не більше 20%, зазначив Володимир Збаражський.

"Якщо цей показник так і залишиться, то при другому будь-якому показнику – це або рівень госпіталізації, або динаміка рівня госпіталізації або завантаженість ліжок з киснем, якщо вони три доби перевищують показники, то Сумська область потрапляє у червону зону", – розповів він.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Там завантаженість ліжок з киснем складає 47,8% за норми не більш ніж 65%. Це – найвищий показник в Україні.

У Сумській області протягом останньої доби 20 січня коронавірус підтвердили у 1158 людей. Це новий рекорд захворюваності з 11 листопада минулого року. Троє мешканців області померли від ускладнень хвороби.

З понеділка 24 січня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти початкової школи 1-4 клас продовжують ходити до школи.

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