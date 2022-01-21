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Сумщина може опинитися в «червоній» зоні через два тижні – керівник лабораторного центру
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Сумщина може опинитися в «червоній» зоні через два тижні – керівник лабораторного центру

Діана Крахматова Юлія Марковська
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Сумщина може опинитися в «червоній» зоні через два тижні – керівник лабораторного центру

Про те, що Сумська область вже за два тижні може опинитись у червоній зоні розповів Суспільному в.о. директора сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.

На Сумщині рівень захворюваності на другому місці по Україні, сказав він. По коефіцієнту виявлення коронавірусу в Івано-Франківській області– 33,6%, на Сумщині – 33,2%. Різниця – 0,4 %. А повинно бути не більше 20%, зазначив Володимир Збаражський.

"Якщо цей показник так і залишиться, то при другому будь-якому показнику – це або рівень госпіталізації, або динаміка рівня госпіталізації або завантаженість ліжок з киснем, якщо вони три доби перевищують показники, то Сумська область потрапляє у червону зону", – розповів він.

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