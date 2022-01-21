У Дніпрі відбувся концерт-реквієм пам’яті загиблих захисників Донецького аеропорту. На честь сьомої річниці 242-денної героїчної оборони військовий оркестр зіграв три мелодії.

Військовий диригент оркестру оперативного командування “Схід” Олександр Жарій каже: такі концерти 21 січня лунають в усіх великих аеропортах країни, їхній репертуар узгоджений і однаковий.

18 музикантів військового оркестру виконали в аеропорту "Дніпропетровськ" три композиції.

“Це мелодія Мирослава Скорика та Сигнал труби “Шана”. Ми додали ще один цікавий твір. Вибрали Сіленціо - відомий всесвітній твір, тому що він такий життєствердний. Не дивлячись на те, що 8 рік триває війна ми розуміємо, що жити треба, треба боротися і не здаватися”, - розповів військовий диригент, майор Олександр Жарій.

Долучилась до концерту-пам'яті й віолончелістка Вероніка Васильєва. На репетиції своєї партії з оркестром вона мала тільки один день. Дівчина каже: зіграти на такому заході — велика честь.

Слухачами концерту стали пасажири аеропорту, а також мешканці Дніпра, які спеціально приїхали на захід.

На завершення автомобілісти вибудували з автівок вежу - символ Донецького аеропорту.

Дніпропетровська облдержадміністрація З автівок вибудували диспетчерську вежу - символ Донецького аеропорту

“Таку акцію проводимо другий рік поспіль. До нього долучаються небайдужі автомобілісти Дніпра. Наша мета – вшанувати пам’ять Героїв, полеглих у боях за Донецький аеропорт. Та ще раз нагадати про подвиг військових, які щодня виборюють мир та спокій у наших оселях”, - розповів організатор Михайло Тонконогий.

За лічені хвилини збудована «вежа» зникла у стовпах чорного диму.

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