В Україні встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту

В Україні 20 січня офіційно вшановуватимуть захисників Донецького аеропорту. Відповідний наказ про встановлення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту ухвалили спільно Міністр оборони із Головнокомандувачем Збройних Сил України у четвер, 20 січня. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як пояснили у відомстві, щороку протягом січня будуть проводитися урочисті й пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони. Там розташовані Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.

Також йдеться про тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки у військових частинах, вищих військових навчальних закладах і бібліотеках. У Міноборони планують також перегляд і обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню захисників ДАПу, повідомили у пресслужбі.

Що відомо про захисників Донецького аеропорту

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Оборонців летовища назвали "кіборгами". 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони летовища. Через 8 днів після падіння вежі, коли і старий, і новий термінали були повністю зруйновані, українське командування вирішило вивести війська з летовища. За даними Міноборони, у боях за Донецький аеропорт загинуло понад двісті українських бійців.

Що відомо

У Черкасах відзначили День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

У Кропивницькому вшанували захисників Донецького аеропорту.

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