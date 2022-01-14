13 січня 2015 року обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту, бої за який розпочалися ще з травня 2014-го. Оборона ДАПу, за офіційними даними, тривала 242 дні, однак останні бійці вийшли звідти на 244 день. Своїми спогадами про ті події з Суспільним поділилися оборонці аеропорту з Дніпра.

"Десь між небом і землею"

Міжнародний аеропорт “Донецьк” імені Сергія Прокоф'єва в ніч з 25 на 26 травня 2014 року захопили російські бойовики. На початку серпня 2014 року туди зайшла 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр», у складі якої був Кирило Недря на позивний "Доцент".

“Подекуди, зрозуміло, що були якісь там бої, зіткнення, але вони абсолютно не носили якогось тотального, масового значення, а тим паче якогось глобального. ДАП ДАПом в розумінні, яке ми знаємо, став наприкінці серпня. Розпочалися цілеспрямовані атаки, цілеспрямовані артудари по об’єктах, які ми боронили”, - розповідає учасник боїв за Донецький аеропорт Кирило Недря.

Суспільне Дніпро Учасник боїв за Донецький аеропорт Кирило Недря

Тоді, за словами оборонця аеропорту, ДАП мав стратегічно важливе значення. Він відігравав роль опорного пункту, до лінії якого мали підтягнутися Збройні сили, сформуватися цілісна лінія оборони,

Замкнутий простір, постійне перебування на межі та викривлене сприйняття реальності - таким запам’ятався для Кирила ДАП.

“Це постійне відчуття перебування у якомусь нереальному просторі, десь між небом і землею, бо ніч, день - вони абсолютно змазані. Бо, по-перше, ти не спиш, там дві години сну на добу - це було нормально, подекуди навіть і цього не було. Коли вловлював не запах вогкості, а запах полину чи якихось трав, свіжого вітерця, я подекуди задумувався: невже це от так можливо, що в принципі от же ж воно, через вибиті шибки всього-на-всього, а ти вже від цього відвикнув”, - говорить чоловік.

"Робив усе, щоб люди тут не знали, що таке війна"

На початку січня 2015 року в Донецький аеропорт у складі 81-ої окремої десантно-штурмової бригади потрапив Владислав Созінов на позивний “Стелс”. Каже: навколо був жах, усе вибухало, було страшно.

“Наша бригада виконувала завдання із захисту терміналів, веж. Перший раз я туди потрапив, коли ми їхали по дорозі і почався обстріл. Це було щось страшне, тому що перед нами пролетів джип, джип перевернувся на очах, люди повилітали, воно все палало... Проривалися з боєм, везли провізію, також везли хлопців на ротацію. На зворотному боці треба було забрати поранених”, - згадує Владислав.

Суспільне Дніпро Владислав Созінов на позивний "Стелс"

На той час, за словами бійця, інфраструктури на території Донецького аеропорту вже майже не було. Сам аеропорт був практично вщент зруйнований.

“Що можу сказати стосовно ДАПу… Це такий серйозний вийшов об’єкт, де наші військові показали дуже сильну, мужню свою сторону. Аеропорт завадив сепаратистам провести багато наступальних дій на Донбасі, тому що вони ніяк не могли його взяти. Постійно були сутички, постійно протилежна сторона просила перемир’я, в той час підступно починала обстрілювати з усього, що тільки можна”, - говорить Владислав Созінов.

21 січня 2015 року командування АТО ухвалило рішення вивести українських військовослужбовців з Донецького аеропорту - об’єкт був повністю зруйнований і непридатний для оборони. Однак, ще два дні на території аеропорту, у пожежному депо ДАПу перебували 7 бійців 90-го батальйону, яких вдалося вивести 23 січня.

“Я робив все, щоб воно сюди не дійшло, щоб тут люди не знали, що таке війна, щоб вони тільки чули це, але не знали. Я не хочу, щоб вони відчули все те, що ми там пережили”, - каже учасник боїв за ДАП.

У боях за Донецький аеропорт загинули більше сотні військовослужбовців Збройних сил України та бійців добровольчих підрозділів, поранених - близько пів тисячі.

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