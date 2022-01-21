Служба безпеки повідомила про викриття чиновника одного з українських банків, який довів фінустанову до банкрутства та спричинив державі збитки на суму у 25 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"За матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному із чиновників українського банку, дії якого довели фінансову установу до банкрутства. За версією слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав державному Фонду гарантування вкладів 25 мільйонів гривень збитків", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, службові особи банку цілеспрямовано укладали збиткові для фінустанови угоди з іншими банками, зокрема, з придбання та продажу іноземної валюти.

"Як наслідок, ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності у 2017 році. Наразі ця фінансова установа перебуває у процедурі ліквідації", — пояснили в СБУ.

При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам банків, зазнав через це значних збитків. Зокрема, експертиза вже підтвердила збитки на суму у 25 мільйонів гривень.

Одному з фігурантів протиправної оборудки вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Окрім того, слідство намагається довести безпосередню причетність до злочину інших фігурантів розслідування.

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