У небі над Кропивницьким з'явився паргелій. Що це таке

У Кропивницькому в небі з'явився паргелій. Це явище виникає зазвичай узимку, розповів Суспільному завідувач кафедри вищої математики та фізики Центральноукраїнського технічного університету Микола Якименко.

19 січня о 16:00 фотограф Олексій Каприця робив фоторепортаж на річці Інгул про Водохреще. "Я побачив оптичне явище. Воно було схоже на веселку, але не вона. Це був світовий стовб, перпендикулярний до горизонту".

Фото: Олексій Каприця Паргелій над річкою Інгул, мікрорайон Новомиколаївка

Фотограф зробив світлини за допомогою двох об'єктивів. "Я зробив широкий план, щоб показати гало з сонцем та з рікою. А потім відзняв ще довгофокусним об'єктивом, щоб показати його форму. Світлини не редагував. Трохи додав насиченості, але по людям видно – геть трохи".

Паргелій – "хибне сонце", "сонце з вушками", "собачі сонця"

Паргелій – це різновид гало, природного явища, що має форму слабко забарвленого світла навколо Сонця чи Місяця. Він має форму невеликої прямої, що розміщена ліворуч та праворуч від сонця, розповів Микола Якименко. "З давньогрецької назва явища перекладається як "поряд із сонцем", в англомовних країнах його називають Sun dog – "собачі сонця". У нас більш поширена назва – "хибне сонце".

Паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла в шестикутних кристаликах льоду, що літають в атмосфері. Цим він відрізняється від райдуги, яка виникає через заломлення у краплинках води. "Щоб з'явилося гало, потрібно щоб ці шестикутники були просто розкидані під різними кутами. А щоб паргелій, вони мають падати вертикально", – сказав завідувач кафедри.

Фото: Олексій Каприця Паргелій біля сонця у Кропивницькому

Чому кристалики льоду стають вертикально, вчені точно не знають. "Є дві теорії. Перша – це такі собі шестикутні пласкі "блюдця", що падають вертикально. Друга, ці кришталики мають форму парасольки з шестикутною ніжкою".

За словами Миколи Якименка, гало частіше виникає взимку. "Цікаво, що в райдузі червоний колір виникає ззовні, тоді як в паргелії він у середині".

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