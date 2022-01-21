Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Кропивницької міської ради Сергій Коваленко перевірив стан сховища на території комунального підприємства ”Теплоенергетик” та тимчасове укриття в підвалі дев’ятиповерхового гуртожитку на вулиці Київська. Суспільне бачило, в якому вони стані та чи є там все необхідне на випадок надзвичайної ситуації.

За словами Сергія Коваленка, на території кропивницьких підприємств, установ та організацій є 54 сховища, облаштованих на випадок надзвичайної ситуації: ”27 сховищ із загальної кількості призначені тільки для працівників підприємств, які працюватимуть за умов надзвичайного стану, решта – це ті сховища, які можуть використовуватися і для укриття населення міста”.

Сховище на території ”Теплоенергетика”

Де розташоване сховище, вказують таблички. На вході в сховище – табличка, на якій вказані номери телефонів та інформація про те, у кого ключі від сховища. За стан сховища відповідає заступник головного інженера підприємства Євген Притула. З його слів, вхідні двері в сховище зроблені з металу, товщина якого – три міліметри: ”Двері мають запори, ущільнювач – щоб ззовні не потрапляло повітря. На випадок завалу, є запасний вихід з такими ж дверима”.

Сховище збудували 48 років тому. У ньому по дві кімнати та санвузла, приміщення з обладнанням для очищення повітря. Площа сховища – 150 квадратних метрів. Тут водночас можуть перебувати 250 людей – сказав Євген Притула: ”Потрібна питна і технічна вода. Є резервуари для питної води. Коли надійде команда, у випадку надзвичайного стану, заповнимо ці резервуари, люди зможуть користуватися цією водою. Поки ж є бутильована вода – як питна, так і технічна”.

Суспільне Кропивницький

Євген Притула показав, як сховище вентилюється, як повітря потрапляє у приміщення у разі відключення електроенергії: ”Робиться вручну, через фільтри очищується повітря і відбувається повітряобмін”.

Сергій Коваленко перевірив системи оповіщення людей на випадок надзвичайної ситуації, коли електропостачання відсутнє. Вони справні.

Укриття під гуртожитком на вулиці Київська

За словами Сергія Коваленка, це одне зі 190 міських тимчасових укриттів. 86-річний кропивничанин Володимир Михайлов, який живе у п’ятиповерхівці за 100 метрів від гуртожитку, сказав, що не знав про укриття, вказівників не бачив.

Гуртожиток з укриттям у підвалі знаходиться на балансі житлово-експлуатаційної організації №1. Площа укриття 200 квадратних метрів, воно може вмістити 330 людей. Відповідальна за питання цивільного захисту Алла Гуляр розповіла, що на утримання укриття щороку витрачають п’ять тисяч гривень: ”У цьому будинку проживають 250 людей. Усього на нашому утриманні – 18 найпростіших укриттів”.

Суспільне Кропивницький

В укритті є водопостачання, немає умивальників, туалетів та запасів води. Зі слів Алли Гуляр, у разі необхідності, обладнають укриття біотуалетами: ”Потім уже будуть місця для сидіння, баки для води”.

Начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій сказав, що у разі надзвичайної ситуації, згідно постанови Кабміну, у балансоутримувача укриття є 12 годин, щоб привести його у готовність до прийняття людей.

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