На території Росії розгорнуті вербувальні центри в ОРДЛО — розвідка

На території РФ вербують людей, яких відправляють на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"З початку січня окупанти приховано провезли з РФ залізницею та автомобілями понад 7 тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і самохідних артилерійських установок та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", — йдеться у повідомленні.
Додають, що на території РФ розгорнуто мережу вербувальних центрів де активно вербують людей, яких направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях.
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