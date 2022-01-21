Третій день поспіль на Прикарпатті медики фіксують найбільшу кількість нових випадків COVID-19 серед областей України. За минулу добу на Івано-Франківщині на коронавірус захворіли 2 427 людей, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Недугу виявили у 972 жителів Івано-Франківського, 535 — Коломийського, 305 — Надвірнянського, 458 — Калуського, 152 — Косівського та п'яти жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 141 714 прикарпатців, інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
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На Івано-Франківщині впродовж 20 січня медики зафіксували шість летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 183 людини.
Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 200 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 123 299 жителів області.
Станом на 21 січня в Україні медики підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тис. пацієнтів госпіталізували. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.
Що відомо
Через збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію на Прикарпатті Міністерство охорони здоров'я України звернулося з листом до Кабміну з проханням скликати комісію та розглянути питання щодо встановлення в Івано-Франківській області "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Чи запровадять на Івано-Франківщині червону карантинну зону, вирішуватиме Державна комісія з питань ТЕБ і НС.
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