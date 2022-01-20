Міністерство охорони здоров'я України звернулося з листом до Кабміну з проханням скликати комісію та розглянути питання щодо встановлення в Івано-Франківській області "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

З його слів, центр нового спалаху COVID-19 медики фіксують на Західній Україні.

"Найбільш ускладнена епідситуація — в Івано-Франківській області, що за трьома із п'яти показників визначення рівня епідемічної безпеки потрапила в "червоний" рівень. МОЗ звернулося з листом до Кабміну з проханням скликати комісію та розглянути питання встановлення на Івано-Франківщині "червоного" рівня епіднебезпеки", — заявив міністр охорони здоров'я.

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"Упродовж 19 січня у світі зареєстрували черговий добовий рекорд кількості випадків COVID-19 — майже 3,5 млн. Половину цих випадків зафіксували в Європі, а в Україні зареєстрували 18 479 нових випадків захворювання. Це означає, що в нас розпочався черговий спалах коронавірусної хвороби", — сказав Віктор Ляшко.

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Згідно з показниками визначення рівня епідемічної безпеки, що розміщені на сайті Міністерства охорони здоров'я, станом 20 січня на Івано-Франківщині:

коефіцієнт виявлення випадків інфікування складає 31,8% за норми не більше 20%;

рівень госпіталізацій на 100 тис. населення – 81,5% за норми не більш ніж 60%;

ріст госпіталізацій становить 108,4% за норми не більше 50%.

Крім того, в Івано-Франківській області завантаженість ліжок з киснем складає 45,4% за норми не більш ніж 65%. Це – найвищий показник в Україні.

За умови запровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки роботу припиняють:

заклади громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, інші розважальні заклади;

заклади освіти, крім дитсадків і початкових класів шкіл;

непродовольчі ринки й крамниці, спортзали, басейни й фітнес-центри;

заклади культури, крім історико-культурних заповідників.

У "червоній" карантинній зоні обмежують проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Також зберігаються всі обмеження, що діють під час "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епіднебезпеки.

У "червоній" зоні можуть працювати банки, автозаправні станції, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі крамниці. Заклади освіти при "червоному" рівні епіднебезпеки працюватимуть за умови, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Крім того, обмеження не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі), працівники та організатори масових заходів, зокрема релігійних, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

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