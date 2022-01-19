В Івано-Франківську у 60 дітей медики підтвердили захворювання на COVID-19. Станом на 19 січня це — 11% відсутніх у школах, розповів Суспільному директор департаменту освіти та науки міськради Ігор Максимчук.

56 хворих є учнями ліцеїв та гімназій, ще четверо – вихованці дитсадків. Загалом, за словами Ігоря Максимчука, станом на 19 січня в Івано-Франківську на COVID-19 хворіють 74 працівники освіти.

"Цього тижня є зростання. Рішення про карантин, про невихід на навчання ухвалює не місто Івано-Франківськ, а обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо таке буде, то реагуватимемо. Катастрофічного невідвідування учнів немає – ситуація є такою ж, як і в попередні роки у цей період", – розповів Ігор Максимчук.

З його слів, в Івано-Франківську від коронавірусу вакцинувалися двома дозами 100% працівників освіти.

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