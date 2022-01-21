Окупанти 4 рази порушили режим тиші — штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 січня, із боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню,
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
"У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. А в напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів", — йдеться у повідомленні.
Також поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм. А неподалік Мар’їнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
- 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.