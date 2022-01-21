Окупанти 4 рази порушили режим тиші — штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 січня, із боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню,

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. А в напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів", — йдеться у повідомленні.

Також поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм. А неподалік Мар’їнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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