Канадський центр безпеки комунікацій, одна з двох розвідувальних інституцій країни, заявляє про спроби російських хакерів зламати захисні системи об’єктів критичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Центр безпеки комунікацій закликає канадську кіберрозвідувальну спільноту – особливо тих, хто займається захистом мереж об’єктів критичної інфраструктури, – посилити свою пильність та захист проти спонсорованих російською державою кіберзагроза", – сказано в повідомленні центру, опублікованому 20 січня.

У заяві також сказано, що російські хакери та інші сили намагаються атакувати мережі та програмне забезпечення об’єктів критичної інфраструктури Канади

Відтак, оператори цих систем повинні бути готові ізолювати сегменти мереж та служби, які можуть бути привабливими для агресивних дій зовні.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти України. Після нічної кібератаки на сайті МЗС з'явилося повідомлення: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу...". Також був тимчасово недоступний портал "Дія". Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

Також був тимчасово недоступний портал "Дія". Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку. Низка країн відреагували на кібератаки в Україні. У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС "мобілізує всі ресурси", щоб допомогти впоратися з кібератакою на портали держорганів України. Він також висловив думку, що мета атак — налякати українців.

За останні 10 років у багатьох країнах Європи та Північної Америки відбувалися хакерські атаки, у здійсненні яких підозрювали Росію та її спецслужби. Одним з найвідоміших випадків став злам серверів Демократичної партії США та публікація документів напередодні президентських виборів 2016 року. У 2017 році подібна атака сталася у Франції напередодні президентських виборів – тоді в мережу потрапили електронні листи зі штабу передвиборчої кампанії Емануеля Макрона.

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