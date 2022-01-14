ЄС мобілізує всі ресурси, аби допомогти Україні у протидії кібератакам — Боррель

Європейський союз мобілізує всі ресурси, щоб допомогти впоратися з масштабною кібератакою на онлайн-портали державних органів України. Хто стоїть за цими атакам стане відомо у ході розслідування.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, кібератака на Україну покликана "залякати населення", пише Reuters.

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися", — заявив глава європейської дипломатії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Франції.

Поки що ані Україна, ані європейські високопосадовці не називають, хто стоїть за цими атаками.

"Важко сказати. Я не можу нікого звинувачувати, бо у мене немає доказів, але ми можемо припускати", — зазначив Боррель.

Що відомо

Станом на 14 січня попри хакерські атаки на урядові сайти мобільний застосунок “Дія” працює в штатному режимі.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Про хакерську атаку, зокрема, повідомило Міністерство науки і освіти.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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