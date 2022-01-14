"Спроба налякати": низка країн відреагували на кібератаки в Україні

Європейські країни засудили кібератаку на українські офіційні сайти, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня. Зокрема, з відповідними заявами виступили Білий дім, НАТО, представники Польщі, Швеції, Молдови, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

МЗС Польщі стурбоване кібератакою на сайти українського уряду і засуджує будь-яку діяльність із поширення дезінформації. Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

“Ми стурбовані повідомленням про кібератаку на вебсайти українського уряду, зокрема на МЗС України. Ми рішуче засуджуємо всі дії, які призводять до поширення дезінформації та порушення функціонування державних установ”, — написав Ясіна.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Захід повинен протистояти будь-якій агресії з боку Росії, повідомляє The Guardian.

“Ми маємо бути дуже твердими у своєму посилі Росії, що якщо будуть напади на Україну, ми будемо дуже жорсткими, дуже сильними та рішучими у своїй відповіді”, – сказала вона. За словами Лінде, Швеція солідарна з Києвом.

Міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску також засудив кібератаки в Україні.

“Сьогодні (14 січня — ред.) вранці я дізнався про масові кібератаки, спрямовані на ряд сайтів державних органів України, у тому числі на сайт МЗС. Розслідування триває, ми рішуче засуджуємо таку зловмисну ​​кіберактивність”, — написав Попеску.

Європейський Союз мобілізує всі ресурси, щоб допомогти впоратися з масштабною кібератакою на онлайн-портали державних органів України, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Reuters.

За словами Борреля, хто стоїть за цими атаками — стане відомо у ході розслідування. Глава європейської дипломатії також сказав, що кібератака на Україну покликана "залякати населення".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також засудив кібератаки та повідомив, що Північноатлантичний альянс посилить взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

"Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО. Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", – зазначив посадовець.

Сполучені Штати Америки повідомили, що проводять оцінку наслідків кібератаки на урядові сайти в Україні разом з українською стороною, однак поки що не визначили відповідальних за напад, інформує Голос Америки.

"США та наші союзники та партнери занепокоєні цією кібератакою, президента вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною та запропонували нашу підтримку під час розслідування Україною наслідків та характеру [кібератаки] та відновлення від інцидентів. Зараз ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом з українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється. Ми будемо консультуватись з союзниками та партнерами, включно з Україною щодо цієї ситуації", — заявили у Білому домі.

Також в уряді США відзначили, що готові надати Україні усю необхідну для відновлення допомогу.

Велика Британія також засудила кібератаки. Про це у своєму Twitter повідомила міністерка закордонних справ королівства Елізабет Трасс.

"Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на уряд України", — написала вона.

Трасс додала, що НАТО розширить кіберспівпрацю з Україною, а Велика Британія та союзники підтримуватимуть Україну експертами на місцях.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Про хакерську атаку, зокрема, повідомило Міністерство науки і освіти.

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