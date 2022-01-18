Україна та Канада 17 січня підписали Меморандум згідно з яким Секретаріату Кабінету міністрів України буде надано технічну допомогу з метою підвищення ефективності роботи органів державного управління.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Підписання меморандуму відбулося за присутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Згідно з повідомленням технічне співробітництво передбачатиме надання технічної допомоги Секретаріати Кабінету міністрів для покращення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу процесів державного управління.

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