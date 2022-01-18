logo logo
Канада надасть технічну допомогу для покращення координації органів державного управління України
КАБМІНПОЛІТИКАУКРАЇНАКАНАДАПодіїСвітПолітика

Канада надасть технічну допомогу для покращення координації органів державного управління України

Максим Свєженцев
·
Канада надасть технічну допомогу для покращення координації органів державного управління України Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 17.01.22. Фото: Кабмін

Україна та Канада 17 січня підписали Меморандум згідно з яким Секретаріату Кабінету міністрів України буде надано технічну допомогу з метою підвищення ефективності роботи органів державного управління.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Підписання меморандуму відбулося за присутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Згідно з повідомленням технічне співробітництво передбачатиме надання технічної допомоги Секретаріати Кабінету міністрів для покращення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу процесів державного управління.

Читайте також

Канада направила в Україну підрозділ Сил спеціальних операцій — ЗМІ

"Тепер не потрібно крутити головою". Мінцифри запустило спрощений Дія.Підпис

У "Дії" запустили швидкі сповіщення про кредитну історію

Уряд прирівняв низку цифрових документів до паперових

МЗС Канади радить своїм громадянам утриматися від поїздок до України. У чому справа

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди