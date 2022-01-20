Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав винним колишнього заступника прокурора Кіровоградської області. Його звинувачували в наданні хабара у розмірі 1000 доларів США.

Колишнього заступника прокурора звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального Кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Ексзаступник дав своєму колезі – військовому прокурору Кіровоградського гарнізону Південного регіону України хабар за те, що той не буде подавати апеляцію на рішення Господарського суду Кіровоградщини на користь підприємця.

Йому призначили покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією половини майна та позбавленням права обіймати посади, передбачені статтею 15 Закону України "Про прокуратуру" строком на три роки.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суспільне намагається зв'язатися з адвокатом засудженого, щоб дізнатися – чи подаватимуть апеляцію.