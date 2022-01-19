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Мільйон з бюджету. Працівників Кіровоградавтодору підозрюють у крадіжці
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Мільйон з бюджету. Працівників Кіровоградавтодору підозрюють у крадіжці

Оновлюється
Олена Демчак
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Мільйон з бюджету. Працівників Кіровоградавтодору підозрюють у крадіжці УНІАН

Шістьох працівників Кіровоградоблавтодору підозрюють у крадіжці з державного бюджету мільйона гривень. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Слідство встановило, що розтрату вчинили протягом вересня-грудня 2019 року під час ремонту дороги місцевого значення.

  • До актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо використаних матеріалів під час будівництва.
  • Експерти встановили невідповідність фактичної товщини верхнього шару дорожнього покриття до проєктно-кошторисної та звітної документації.
  • Підприємство не виготовило та не транспортувало асфальтобетонну суміш на об’єкт ремонту в обсягах, які зазначені у звітній документації.

Справу розслідують за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах". Санкцією статі передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Суспільне намагається зв'язатись з керівником облавтодору, щоб дізнатись позицію підприємства, на телефонні дзвінки там не відповідають.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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