Мільйон з бюджету. Працівників Кіровоградавтодору підозрюють у крадіжці

Шістьох працівників Кіровоградоблавтодору підозрюють у крадіжці з державного бюджету мільйона гривень. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Слідство встановило, що розтрату вчинили протягом вересня-грудня 2019 року під час ремонту дороги місцевого значення.

До актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо використаних матеріалів під час будівництва.

Експерти встановили невідповідність фактичної товщини верхнього шару дорожнього покриття до проєктно-кошторисної та звітної документації.

Підприємство не виготовило та не транспортувало асфальтобетонну суміш на об’єкт ремонту в обсягах, які зазначені у звітній документації.

Справу розслідують за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах". Санкцією статі передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Суспільне намагається зв'язатись з керівником облавтодору, щоб дізнатись позицію підприємства, на телефонні дзвінки там не відповідають.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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