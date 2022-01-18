Прокуратура оскаржила вирок водієві, з вини якого під Кропивницьким загинули четверо людей: двоє дорослих та двоє дітей. Вимагають покарання 10 років ув’язнення замість п'яти, розповіла Суспільному речниця Кіровоградської обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Під час судових слухань вина чоловіка доведена прокурором. Він на автомобілі Volkswagen Touareg виїхав на зустрічну смугу під час обгону, де зіткнувся з автомобілем Toyota Highlander. Четверо пасажирів Toyota загинули на місці аварії, в тому числі діти 2016 та 2017 років народження. Двоє пасажирів та водій Volkswagen травмувались.

Зіткнення сталося у травні 2018 року у районі Знам’янки, неподалік Суботців. З власних джерел Суспільному відомо, що у Toyota був на той час керівник фермерського господарства з Краснопілки Маловисківського району. Він, його зять та двоє онуків загинули на місці, донька чоловіка отримала травми.

Гречка

Засуджений з Кропивницького, працював директором підприємства "Будсервіс-Н". Свою вину визнав частково: "Їхав зі швидкістю 100-105 км/год, видимість на дорозі була нормальна, однак в той день був дощ, тому дорога була мокра. Коли обігнав перший автомобіль, побачив автомобіль, який рухався без увімкнених фар. На свою смугу не встиг повернути, водій іншої машини нічого не робив, щоб уникнути зіткнення".

Вирок ухвалили у Знам’янському міськрайонному суді. Окрім пяти років ув’язнення, призначили позбавлення права керувати транспортним засобом на три роки. Прокуратура вважає вирок суду м’яким та таким, який не відповідає тяжкості скоєного злочину.

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