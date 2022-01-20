На 18 залізничних вокзалах українських міст почали вводити бустерну дозу для всіх повнолітніх українців, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.
Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах міст України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Полтава, Рівне, Хмельницький, Кривий Ріг, Коростень, Кам’янське, Конотоп, Коломия, Ковель та Шепетівка.
Як нагадує національний перевізник, після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.
Що відомо
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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