На 18 залізничних вокзалах українських міст почали вводити бустерну дозу для всіх повнолітніх українців, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах міст України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Полтава, Рівне, Хмельницький, Кривий Ріг, Коростень, Кам’янське, Конотоп, Коломия, Ковель та Шепетівка.

Як нагадує національний перевізник, після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

Що відомо

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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