Протягом минулої доби 19 січня на території Миколаївської області зафіксували 216 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на шість випадків менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли п'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві зареєстрували — 134 нових випадки, у Первомайську — 14, в Южноукраїнську — два, в Очакові — 16, у Вознесенську — три. На території громад Миколаївщини виявили 47 нових випадків захворювання. Захворіла 31 дитина до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 117 672 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 90 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 112 245 людей.

Протягом доби 19 січня зареєстрували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19.

"Серед померлих три людини з Миколаєва, з Первомайська — одна, у Вознесенську одна людина. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 60-69 років — одна людина, 70-79 — три, 80-89 — одна людина", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 20 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 396 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає — 23,33 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 944 нові випадки коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли сім людей. У Херсонській області — 191 новий випадок за добу та дві смерті від наслідків COVID-19.

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