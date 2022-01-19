Протягом минулої доби 18 січня на території Миколаївської області зафіксували 222 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 74 випадки більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли чотири людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Миколаєві зареєстрували — 117 нових випадків, у Первомайську — 37, в Южноукраїнську — п'ять, в Очакові — чотири, у Вознесенську — чотири. На території громад Миколаївщини виявили 55 нових випадків захворювання. Захворіли 29 дітей до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 117 456 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужала 161 людина. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 112 155 людей.

Протягом доби 18 січня зареєстрували чотири летальні випадки, викликані перебігом COVID-19.

"Серед померлих одна людина з Миколаєва, з Первомайська – одна людина, з інших адміністративних територій області – дві людини. За віковими категоріями померлі відносяться до наступних груп: 60-69 років – три людини, 70-79 – одна", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 19 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 408 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 72 людини, з яких 14 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає — 24,12 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 534 нові випадки коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли п'ять людей. У Херсонській області — 305 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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