22,8% закарпатців повністю вакциновані, — епідеміологиня

Понад 3,5 тисячі закарпатців щепили від коронавірусу за попередню добу, 18 січня. З них 1954 людей отримали другу дозу, ще 1242 — першу. Також 336 жителів Закарпаття одержали ревакцинальну дозу. Такі дані 19 січня опублікували на офіційному сайті вакцинації.

Від початку кампанії на Закарпатті хоча б одне щеплення отримали понад 342 тисячі людей. Майже 285 тисяч завершили цикл вакцинації. Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик каже: це 22,8% населення краю.

Бустерною дозою вакцини в області імунізувалося вже 1630 осіб, додатковою — 130.

"Найактивніше вакцинуються люди віком 60-69 років – 401 закарпатець, або 24,6% осіб від загальної кількості втретє імунізованих, — повідомляють на сайті Закарпатської ОДА. — Трохи нижче охоплення бустерним щепленням серед вікової групи 20-39 років — 337 людей (20,7%)".

Згідно з повідомленням, бустерною дозою щепилися 303 закарпатців віком 50-59 років (18,6%).

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