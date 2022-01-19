На Закарпатті підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон"

Перший випадок нового штаму коронавірусу "Омікрон" підтвердили на Закарпатті. Про це Суспільному 19 січня повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

За її словами, штам виявили під час дослідження зразку, відібраного у хворого на COVID-19 жителя Ужгорода. Всього вірусологи перевіряли понад 20 зразків, які з лабораторії "Центру громадського здоров’я МОЗ України" в Закарпатській області направляли на дослідження в Київ. Зразки відбирали на початку 2022 року.

"Ми офіційно підтвердили циркуляцію. Те, що відбулося завезення ми розуміли ще у грудні. Тому що кордони у нас не закриті та це було просто питанням часу. Ми відбираємо кожного місяця взірці. Цей раз просто потрапили на потрібний нам взірець. Переважно циркулює у нас (На Закарпатті, — ред.) "Дельта", але завезли вже "Омікрон". Основних специфічних симптомів немає. Він протікає більш легко як "Дельта", але має більшу заразність", — додала епідеміологиня.

Симптоми штаму Омікрон

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів, характерних при зараженні штамом COVID-19 "Омікрон". За даними МОЗ, найпоширенішими серед них є нежить та головний біль.

Перелік створили на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Відтак, типовими симптомами "Омікрону" є:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас у МОЗ наголосили, що не виявили суттєвої відмінності ознак "Омікрону" від симптомів штаму "Дельта".

Що відомо

Станом на 19 січня в Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на коронавірус, з них майже 2,5 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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