Бустерна доза вакцини від коронавірусу: навіщо робити та як вона працює

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу: навіщо вона потрібна та як її отримати? Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні. Головне" лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні Іван Тельнов.

Станом на 13 січня, в Чернігівській області бустерну дозу отримали 717 людей.

Бустерна доза потрібна для того, щоб наш імунітет не забував, що таке COVID-19 і міг з ним впоратися, сказав Тельнов.

"На жаль, нові віруси навчилися оминати нашу імунну відповідь і після перенесеної хвороби, після двох доз вакцинації наша імунна відповідь згасає. Це підтверджено науковими даними, тому що вакцинація вже триває другий рік поспіль. Їх проводять багато центрів по всьому світу. Вони накопичуються у Всесвітній організації охорони здоров’я, яка їх систематизує і надає іншим країнам, що входять до ВООЗ".

Ефективність бустерної дози

Вона виявлена, підтвердив лікар-пульманолог.

"Третя бустерна доза запобігає госпіталізації та летальності і її ефективність становить близько 80%".

Тим, хто отримав два щеплення, бустерна доза – обов’язкова, додав Тельнов.

За світовими даними, імунітету не достатньо двох доз, також зазначив він.

"Ті, хто зробив третю, бустерну дозу майже не потрапляють до лікарень і перебіг у них легший".

Зі слів Тельнова, вчені прогнозують, що 2022 рік буде останнім роком пандемії.

"Ця хвиля може стати останньою, якщо не буде нової мутації вірусу. Тому, я вважаю, що потім буде лише ревакцинація як від вірусів грипу, один раз на рік".

Кому рекомендована бустерна доза

Її можна отримати, якщо пройшло шість місяців після щеплення.

"Вона рекомендована в першу чергу літнім людям понад 60 років, медичним працівникам та працівникам будинків-інтернатів", – зазначив Іван Тельнов.

Саме через шість місяців, тому що потім імунна відповідь організму зменшується і її стає недостатньо для боротьби, додав лікар.

Якщо людина перехворіла на коронавірус і має два щеплення, вона може отримати бустерну дозу.

"За світовими даними США, перехворілі люди зараз знову хворіють від інфекції, і не завжди хвороба протікає легко".

Після перенесеного ковіду людині краще звернутися до свого сімейного лікаря, щоб дізнатися можливість бустерної, пояснив Тельнов.

Як зазначив лікар-пульманолог, ті, хто має дві дози вакцини, майже не потрапляють до відділення лікарні.

"Але, вакцина не захищає від хвороби, вона захищає від смерті та тяжкого перебігу та наявні у нас препарати можуть справитися з цією хворобою", – пояснив Тельнов.

В Україні третя бустерна доза – вакцина Pfizer.

"Більше варіантів немає і позиція МОЗ така – третя доза повинна бути Pfizer".

Як зробити третю бустерну дозу:

з паспортом прийти до пункту масової вакцинації; пройти перевірку в базі на наявність двох доз вакцини та терміну пів року; отримати бустер, в разі виникнення небажаних явищ – звернутися до лікаря.

Після вакцинації можна робити все, що і до неї, сказав лікар. Єдине – не вживати алкоголь.

За даними Міністерства охорони здоров’я, Мінсоцполітики та Міністерства цифрової трансформації, наш ковід-сертифікат наприкінці січня 2022 року буде підтягнутий в застосунок «Дія» і буде сформований новий сертифікат терміном 270 днів.

«В сертифікаті "Дія" людина не побачить третьої дози. Це поки можливо тільки у власному кабінеті Medstar або Helsi".

Вплив бустерної дози на штам "Омікрон"

"Штам "Омікрон" дуже швидко розповсюджується, і спостерігається його висока заразність. Якщо одна людина в сім’ї захворіла – захворіють всі. Такого не було з попередніми штамами. За новими даними, він перебігає не легше за інші, немає таких важких наслідків, як від штамів Дельта, але він все ж таки може привести до летальних випадків", – розказав Тельнов.

Третя, бустерна, доза захищає, дозволяє хворобі перебігати легше, зменшити негативні наслідки та не потрапити до лікарні.

Стара вакцина – новий штам вірусу

"Вакцина – універсальна, вона формує нашу імунну відповідь до основного білка. Це – спай-білок, який розташований на поверхні цього вірусу, завдяки якому він прикріплюється до клітини та потрапляє в середину неї", – пояснив лікар.

Симптоми "Омікрону"

Такі ж, як при попередніх штамах – загальне нездужання: підвищення температури, сухий кашель, чхання, головний біль, нежить, всі симптоми звичайного ГРВІ, розповів лікар.

"Щодо втрати смаку і нюху, не спостерігалось, але взагалі вони є. Ускладнення від Омікрону – легенева недостатність. Зараз ми спостерігаємо ураження головного мозку, неврологічні розлади, але не можемо точно сказати виявлені вони Дельта-штамом або "Омікроном", – зазначив Тельнов.

В Чернігівській області збільшилось кількість хворих на коронавірус

За словами Івана Тельнова, пік захворюваності припаде через два-три тижні (початок лютого, – ред.).

"Мій особистий прогноз – на рівні минулого року чи навіть більше буде хворих. Згідно даних США, вони вже зараз вийшли на пік госпіталізації", – сказав лікар.

Якщо у вас немає ознак вірусного захворювання, не контактували з хворими або ознаками ГРВІ, то вакцинуватися все одно треба. Навіть одна доза зменшить рівень захворіти і полегшить наслідки хвороби, закликав лікар.