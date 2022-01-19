Під час штовханини, яка сталася під стінами Печерського районного суду Києва під час обрання запобіжного заходу народному депутату Петру Порошенку, травмовані троє людей.

Серед постраждалих — двоє поліцейських та один учасник акції.

"У результаті штовханини між поліцейськими та мітингувальниками постраждали 2 поліцейськиї та один учасник акції, який звернувся до поліції", — повідомила Суспільному спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Що відомо

Перед початком засідання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту, під стінами Печерського суду Києва сталися сутички. Штовханина сталася, коли близько 12:20 активісти почали встановлювати бочки з вогнем, на які хотіли поставити "казани" з чаєм, а правоохоронці попросили цього не робити та спробували прибрати їх.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко має з'являтись в суд та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.

Державне бюро розслідувань планує оскаржувати рішення суду щодо народного депутата, експрезидента Петра Порошенка.

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