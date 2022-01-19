Майже пів сотні людей за годину, за підрахунками Суспільного, долучились до хрещенських купань на Новомиколаївському пляжі у Кропивницькому – одному з трьох облаштованих для цього місць в обласному центрі. Рятувальники, які там чергували, кількість людей не рахували.

15-річна Аліна Абрамович з братом Дмитром пірнали вперше. Зробила це за порадою батька: ”Це така українська традиція. Всі її виконують цілий рік. І я подумала, чому б ні”.

Батько, Володимир Абрамович, що до купання не готувались: ”Чай – це всі приготування. Для душі, для здоров’я, для настрою”.

Кропивничанин Руслан Ткаченко розповів, що пірнає більше десяти років, робить це не тільки на Водохреще. Щоб не холодно було виходити з води, взяв дідового кожуха: ”Дуже приємні емоції, дуже”.

Суспільне Кропивницький

Біля облаштованих для купання місць чергували рятувальники

За словами водолаза Василя Кедрича, який з колегою Володимиром Віднічуком чергував біля ополонки, температура води в Інгулі – майже чотири градуси тепла. Володимир Віднічук сказав, що чергують для запобігання нещасним випадкам під час купання: ”Глибина – близько метра. По поведінці людини видно – чи орієнтується вона у просторі”.

Що відомо

Речниця служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області Оксана Мачак розповіла, що в регіоні організували 26 постів для надання, у разі потреби, першої допомоги охочим зануритись в ополонку на Водохреще: ”Залучили 26 машин, 91 людину. Минулого року випадків, коли потрібно було б рятувати людей на Водохреще, не було”.

Щоб пірнання в ополонку було корисним для здоров’я – треба готуватися заздалегідь. Про це Суспільному розповів сімейний лікар з Кропивницького Дмитро Корольков. З його слів, непідготовленим людям у водоймі можна перебувати не більше двох-трьох секунд, підготовленим – до пів хвилини, людям із хронічними недугами перед зануренням треба радитися із лікарем.

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