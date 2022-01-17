На яких водоймах Кіровоградської області на Водохреще чергуватимуть рятувальники

У Кіровоградській області визначили 26 офіційних місць для святкування Водохреща, розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксана Мачак.
У цих місцях чергуватимуть рятувальники, будуть рятувальні жилети, круги, багри та мотузки. Працюватимуть 91 чоловік та 26 машин.
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Кропивницький, джерело Святого Даніїла (річка Інгул) 08:00 – 13:00, парк Перемоги (річка
Сугоклія) 08:00 – 13:00, вулиця Братиславська, 96 08:00 – 13:00
Соколівське, річка Сугоклія 08:00 – 13:00
Знам’янка, ставок у селі Петрове 09:00 – 13:00
Долинська, місцевий ставок, Об'їзне шосе 08:00 – 13:00
Устинівка, річка Березівка 08:00 – 13:00
Бобринець, річка Сугоклія 08:00 – 13:00
Новгородка, ставок ПП "Прокопчук" 08:00 – 13:00
Компаніївка, центральний ставок 08:00 – 13:00
Олександрівка, річка Тясмин 08:00 – 13:00
Олександрія, магазин Перемога, пляж "Розвага" 23:00 18 січня – 2:00 19 січня
Світловодськ, Кременчуцьке водосховище, яхт-клуб "Кристал" 10:00 – 13:00, район набережної 08:00 – 13:00
Петрове, річка Інгулець 14:00 – 15:00
Онуфріївка, вулиця 116 Дивізії, Верхній Ставок, 10:00 – 13:00
Голованівськ, Центральний став 10:00 – 13:00
Гайворон, річка Південний Буг, міський пляж 10:00 – 11:00, вулиця Кошового 13:00 – 14:00
Благовіщенське, річка Синиця, село Шамраєве 08:30 – 13:00
Вільшанка, річка Синюха, вулиця Кожемякіна 09:00 – 11:00
Новоархангельськ, річка Синюха, біля центрального ринку 10:00 – 13:00
Новоукраїнка, місцевий ставок "Криниченьки" 13:30 – 16:00
Добровеличківка, річка Добра, вулиця Поповича 10:00 – 11:00
Мала Виска, річка Мала Вись, вулиця Європейська 13.00 – 15.00
Новомиргород, річка Велика Вись, район Залізничного моста 10:00 – 13:00
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