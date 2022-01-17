На яких водоймах Кіровоградської області на Водохреще чергуватимуть рятувальники

У Кіровоградській області визначили 26 офіційних місць для святкування Водохреща, розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксана Мачак.

У цих місцях чергуватимуть рятувальники, будуть рятувальні жилети, круги, багри та мотузки. Працюватимуть 91 чоловік та 26 машин.

Кропивницький, джерело Святого Даніїла (річка Інгул) 08:00 – 13:00, парк Перемоги (річка

Сугоклія) 08:00 – 13:00, вулиця Братиславська, 96 08:00 – 13:00

Соколівське, річка Сугоклія 08:00 – 13:00

Знам’янка, ставок у селі Петрове 09:00 – 13:00

Долинська, місцевий ставок, Об'їзне шосе 08:00 – 13:00

Устинівка, річка Березівка 08:00 – 13:00

Бобринець, річка Сугоклія 08:00 – 13:00

Новгородка, ставок ПП "Прокопчук" 08:00 – 13:00

Компаніївка, центральний ставок 08:00 – 13:00

Олександрівка, річка Тясмин 08:00 – 13:00

Олександрія, магазин Перемога, пляж "Розвага" 23:00 18 січня – 2:00 19 січня

Світловодськ, Кременчуцьке водосховище, яхт-клуб "Кристал" 10:00 – 13:00, район набережної 08:00 – 13:00

Петрове, річка Інгулець 14:00 – 15:00

Онуфріївка, вулиця 116 Дивізії, Верхній Ставок, 10:00 – 13:00

Голованівськ, Центральний став 10:00 – 13:00

Гайворон, річка Південний Буг, міський пляж 10:00 – 11:00, вулиця Кошового 13:00 – 14:00

Благовіщенське, річка Синиця, село Шамраєве 08:30 – 13:00

Вільшанка, річка Синюха, вулиця Кожемякіна 09:00 – 11:00

Новоархангельськ, річка Синюха, біля центрального ринку 10:00 – 13:00

Новоукраїнка, місцевий ставок "Криниченьки" 13:30 – 16:00

Добровеличківка, річка Добра, вулиця Поповича 10:00 – 11:00

Мала Виска, річка Мала Вись, вулиця Європейська 13.00 – 15.00

Новомиргород, річка Велика Вись, район Залізничного моста 10:00 – 13:00

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