Щоб пірнання в ополонку було корисним для здоров'я — треба готуватись зазделегідь. Зокрема, загартовувати організм. Робити це потрібно з літа, говорить сімейний лікар з Кропивницького Дмитро Корольков. Суспільне розповість, як безпечно пірнати на Водохреще та не отримати переохолодження.

Дмитро Корольков каже: до пірнання в ополонку треба бути готовим, як фізично так і психологічно. Занурюватись у воду один раз на рік недостатньо для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Це має бути регулярна практика.

"Коли непідготовлені люди їдуть раз в рік до води, щоб пірнути в ополонку, і при цьому вживають спиртні напої, то нічого здорового в цьому немає. Ви піддаєте небезпеці свої судини і створюєте стресову ситуацію для свого організму".

Перед купанням розігріти тіло

Перед зануренням у воду лікар рекомендує добре розігріти своє тіло. Для цього треба зробити зарядку, розтертися вологим рушником або трохи побігати.

"Важливо підготуватися психологічно до того, що це холодна вода, що можливий спазм м'язів та судин. Підготувати треба і своїх друзів, що, можливо, вас доведеться витягувати з ополонки та надавати першу домедичну допомогу. Пригадати, про всяк випадок, де розташована найближча лікарня і як діяти в різних екстрених ситуаціях".

Як не отримати переохолодження

За словами Дмитра Королькова, щоб не отримати переохолодження, перед пірнанням і після, не потрібно вживати алкоголь. "Алкоголь лише складає враження зігрівання тіла. Насправді він розширює судини і ще більше покращує віддачу тепла. Таким чином отримати переохолодження організму можна значно швидше. Одноразове купання в ополонці не несе ніякого здоров'я, навпаки — це може бути дуже шкідливо для організму. За один раз неможливо набратися здоров'я".

Перша медична допомога

Якщо під час пірнання в ополонку людині стало зле, її потрібно перенести в тепле місце: це може бути машина, намет, будь-яке приміщення. Якщо пірнальник при свідомості, його треба напоїти теплим питтям, вкрити покривалом, або всім, що є під рукою. В цей же час треба викликати швидку допомогу.

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