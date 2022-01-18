Занурення в ополонку на Водохреще – не є методом прощення гріхів, а говорить про силу волі людини. Про це сказав єпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк. Суспільне дізнавалось про те, як слід провести Водохреще та ставлення церкви до купання в ополонці.

Звідки традиція

Владика Марк розповів, що традиція святкування Водохреща – символічне повторення обряду хрещення Ісуса Христа: ”Він приходить до Івана Хрестителя на річку Йордан і приймає з його рук хрещення – символ нового життя. Іван Хреститель каже, що йому нема потреби цього робити, що цей дар онови мають приймати від нього. Але Христос подає приклад кожному з нас: якщо ми хочемо почати нове життя, оновитися, маємо цей символічний жест зробити. Жест цей полягає в тому, що ми помираємо у святому хрещенні для старого свого життя, а відновлюємося – для нового. І таким чином даємо обітницю чистого сумління. Ми згадуємо цю подію, бо бачимо в цьому момент онови кожного з нас”.

Як проводити цей день

За словами єпископа Кропивницького і Голованівського, якби не було карантину через коронавірус, то в цей день обов’язковим було відвідування храму, після чого родини збиралися за святковим столом: ”Спілкуємось, частуємось, але без надлишку у їжі і питві. Головне – спілкування”.

Цей день, розповів Марк, обов’язково освятити воду спільною молитвою: ”Її тримаємо вдома протягом року, споживаємо за потреби – коли маємо якесь душевне сум’яття чи тілесні хвороби – як спогад про те, що Христос прийшов оновити нашу природу. Маємо розуміти: як вода наповнює кожну нашу клітину, там і ми маємо жити так, щоб наповнитися духом святим, щоб він проник в усі сфери нашого життя, наші тіло й душу, щоб у будь-якому служінні ми пам’ятали про те, що ми християни. Так ми зцілюємо тіло й душу”.

Як церква ставиться до занурення

”Це не є метод прощення гріхів. Тому що для цього є покаяння – усвідомлення того, що я зробив щось погане, намір виправити це, і настанова – що з цього дня я буду уникати цього гріха і жити по-іншому. Покаяння можна назвати переміною розуму. У покаянні Бог дає нам можливість почати все з чистого аркушу”,– сказав священник.

Марк сказав, що традиція занурення на Водохреще не є давньою. Він не засуджує тих, для кого купання в ополонці на Водохреще – це виключно данина традиції чи моді: ”Я б не шельмував тих, хто, в силу традицій, робить це. Адже людина робить певний подвиг – у ці морозні дні вона проявляє силу, долає в собі страх, робить це з добрим наміром, докладає певних зусиль. За це не можна сварити, але слід застерегти, щоб не покладали на цю дію якогось магічного підтексту: я це зроблю, і за це зі мною щось станеться. Це виключно свідчення того, що ви – вольові люди”.

Єпископ Кропивницький і Голованівський сказав, що перед зануренням треба радитись з медиками, щоб не нашкодити своєму організму, під наглядом інших людей, які, у випадку чого, зможуть допомогти: ”Врешті, купання у крижаній воді на Водохреще – разова акція. Краще на постійні основі робити справи милосердя, долати у собі слабкості й залежності”.

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