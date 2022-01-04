Росія вдвічі скоротила поставки газу через українську ГТС — оператор

Росія від початку року скоротила транзит газу через Україну. Постачання знизилося майже вдвічі — до 52,5 млн. куб. м на добу при заброньованих добових обсягах 109,6 млн куб. м.
Про це 4 січня повідомив генеральний директор компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.
"3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн.куб.м. в добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн.куб.м. в добу. Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складать близько 50,5 млн.куб.м. в добу", — йдеться у повідомленні.
Він додав, що це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року. Російська сторона не надає жодних пояснень щодо скорочення поставок газу.
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Що відомо
- 13 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив про неможливість нарощування об’ємів транзиту газу територією України через ненадійність української газотранспортної системи. У оператора ГТС назвали це маніпуляцією з метою прискорити запуск "Північного Потоку-2".
- З 1 жовтня Російська Федерація припинила транзит газу через Україну до Угорщини. Представники Оператора ГТС України стверджують, що Київ має чинні контракти з Москвою щодо транзиту газу, а отже, Москва повинна заплатити за повний обсяг послуг попри відмову від транзиту. Угорщина підписала новий довгостроковий контракт щодо організації постачання газу із російською "Газпром". Термін дії угоди становить 15 років і передбачає постачання в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно в обхід України.
- 22 грудня "Нафтогаз України" подав скаргу до Європейської Комісії щодо російського "Газпром", звинувативши його у зловживанні своїм положенням на європейському ринку газу, яке призвело до збільшення цін на блакитне паливо.
- Також 22 грудня стало відомо, що Угорщина зберігатиме свій газ в Україні. Сторони підписали угоду в обхід "Газпрому".
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