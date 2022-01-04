Росія вдвічі скоротила поставки газу через українську ГТС — оператор

Росія від початку року скоротила транзит газу через Україну. Постачання знизилося майже вдвічі — до 52,5 млн. куб. м на добу при заброньованих добових обсягах 109,6 млн куб. м.

Про це 4 січня повідомив генеральний директор компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

"3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн.куб.м. в добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн.куб.м. в добу. Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складать близько 50,5 млн.куб.м. в добу", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року. Російська сторона не надає жодних пояснень щодо скорочення поставок газу.

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