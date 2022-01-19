На Рівненщині за минулу добу, 18 січня, лабораторно підтвердили 568 нових випадків інфікування COVID-19. Від кінця листопада це найвищий показник. Як інформує оперативний штаб при ОДА зранку 19 січня, від ускладнень померли троє хворих. Напередодні область перейшла у "помаранчеву" зону.

Протягом доби зробили 1 470 ПЛР і 154 ІФА-дослідження, 697 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від двох місяців до 91 року:

Рівненський район – 394 (м. Рівне – 115);

– 394 (м. Рівне – 115); Дубенський район – 100 (м. Дубно – 44);

– 100 (м. Дубно – 44); Сарненський район – 41 (м. Сарни – 3);

– 41 (м. Сарни – 3); Вараський район – 33 (м. Вараш – 17).

За добу одужали 195 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолала 125 661 людина (3 567 336 – ).

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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 329 смертей від ускладнень хвороби (98 712 – в Україні). За минулу добу померли: 60-річна жителька с. Озерці, 46-річна жителька смт Рокитне, 47-річна жителька с. Оженин. У січні від ускладнень померли 59 людей.

Станом на 19 січня, за офіційними даними, в області є 2 900 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 23,4%, днем раніше вона становила 23,3%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568.

В Україні за добу підтвердили 12 815 нових випадків COVID-19, 163 людини померли.

За даними РНБО, станом на 18 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 387 209 людей, це 33,85% населення області. Повний курс вакцинації пройшла 385 699 людей, це 33,72%. Бустерну дозу отримали 3 024 людини.

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