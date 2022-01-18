На Рівненщині обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 18 січня затвердила перехід області з "жовтої" до "помаранчевої" епідзони. Про це повідомив голова ОДА Віталій Коваль. Він зазначив: причина переходу – перевищення епідпорогу в області.

Найвищі темпи зростання хворих на COVID-19 – у Рівному, – зазначив очільник області. За його словами, за минулу добу, 17 січня, кількість нових випадків становила 102.

"Помаранчева" зона не передбачає додаткових обмежувальних заходів у порівнянні з "жовтою". Але вона сигналізує, що область близька до "червоної" зони", – зазначив Віталій Коваль.

Він додав: за прогнозами головного санлікаря області Романа Сафонова, кількість випадків зростатиме. Пік захворюваності очікують на початок лютого.

Що таке "помаранчева" зона карантину

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки містить обмеження "жовтої" зони та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Слід дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у півтора метра, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на десять квадратних метрів,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

"Помаранчевий" рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 000 населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за сім днів на 100 000 населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Що відомо

З "червоної" у "жовту" карантинну зону Рівненщина перейшла від 6 грудня 2021.

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, що торкнуться, першою чергою, невакцинованих українців. Відтепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

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