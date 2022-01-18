Вакцини не впливають не перебіг вагітності — ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що мРНК-вакцини не впливають перебіг вагітності і не викликають ускладнень.

Про це під час пресконференції повідомив голова департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцинації ЕМА Марко Кавалері.

“Експерти не виявили жодних ознак підвищеного ризику ускладнень вагітності, викиднів, передчасних пологів після вакцинації мРНК”, — наголосив він.

Кавалері повідомив, що про це свідчать результати спостережень за тисячами жінок на різних стадіях вагітності. Побічні ефекти від вакцинації у вагітних такі ж, як і у інших людей. Це, зокрема, головний біль, втома, температура, почервоніння у місці ін'єкціх та біль у м'язах.

Що відомо

Більше ніж 15 мільйонів українців щепилося першою дозою вакцини від коронавірусу — повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,3 мільйона людей, а бустерну дозу вакцини вкололи понад 113 тисячам осіб.

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