Якщо рівень захворюваності на COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції серед дошкільнят і школярів на Івано-Франківщині надалі зростатиме, навчально-виховний процес в області призупинять. Таке рішення ухвалили на засіданні ТЕБ і НС 18 січня, повідомляють на сайті облдержадміністрації.

Упродовж двох тижнів – з 3 до 17 січня 2022 року на Франківщині медики фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, за період із 10 до 17 січня медпрацівники зареєстрували 5 097 нових випадків захворювання, тоді як за попередній тиждень – 1 429. Захворюваність зросла у 3,5 раза, зокрема серед дітей – у 4,5, йдеться у дописі.

Згідно з показниками визначення рівня епідемічної безпеки, що розміщені на сайті Міністерства охорони здоров'я, станом 19 січня на Івано-Франківщині:

коефіцієнт виявлення випадків інфікування складає 29,2% за норми не більше 20%;

рівень госпіталізацій на 100 тис. населення – 76% за норми не більш ніж 60%;

ріст госпіталізацій становить 92,9% за норми не більше 50%.

Що відомо: Івано-Франківщина перебуває на "помаранчевому" рівні епіднебезпеки

Крім того, у 54 громадах області ріст захворюваності складає понад 50% у порівнянні з попереднім тижнем (з 3 до 10 січня – ред.). З них у 21 громаді кількість виявлених позитивних випадків COVID-19 перевищує 70 за тиждень:

Богородчанська, Бурштинська, Івано-Франківська, Рогатинська, Солотвинська, Тисменицька, Тлумацька, Ямницька громади в Івано-Франківському районі;

Надвірнянська, Пасічнянська, Яремчанська – у Надвірнянському;

Косівська, Рожнівська – у Косівському;

Брошнів-Осадська, Долинська, Калуська – у Калуському;

Городенківська, Коломийська, Нижньовербізька, Отинійська, Снятинська – у Коломийському районі.

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Якщо рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл зростатиме, навчально-виховний процес призупинять. Також обмежать проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність закладів громадського харчування, інформують на сайті облдержадміністрації.

Що відомо

За минулу добу на Прикарпатті захворіли 1 575 людей на коронавірус. Це — найбільша кількість нових випадків COVID-19 серед областей України.

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