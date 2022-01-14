На Івано-Франківщині розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19

На Івано-Франківщині в лікарнях розгортатимуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Дзьомбак.

За його словами, розгортати додаткові ліжка потрібно через те, що кількість госпіталізованих хворих перевищує кількість виписаних з медзакладів пацієнтів. За минулу добу прикарпатські лікарні прийняли 140 людей з діагнозом COVID-19, натомість виписалися з них – 65.

"Приблизно 1 000 ліжок ми згорнули, бо не було пацієнтів. Але бачимо, що, мабуть, треба буде їх розгортати. Не хотілося б, але треба робити це. Тішить те, що ті ліжка, які готуємо на розгортання, з понеділка будуть з централізовано підведеним киснем. Ми зможемо повноцінно надавати допомогу. Зараз маємо ріст захворювання у великих містах і гірських районах", — сказав Володимир Дзьомбак.

Зараз у реанімаційних відділеннях перебуває 90 пацієнтів, на апаратах ШВЛ — 26.

Заступниця гендиректора обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗу Тетяна Джус розповіла, що у порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ й COVID-19 зросла майже на 50%.

"Що характерно для ГРВІ, то пік захворюваності споконвіку ми очікували на лютий — шостий-дев’ятий тиждень. Сьогодні ми маємо тільки перший тиждень, на якому у нас вже ріст захворюваності є у межах 44%, — каже Тетяна Джус. — Сьогодні маємо результат усіх наших святкувань. В середньому питома вага позитивних результатів COVID-19, які ми маємо від обстеження людей у лабораторії, становить 25%. Такі показники, до 30%, ми мали у жовтні-листопаді 2021 року".

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 880 нових випадків COVID-19.

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