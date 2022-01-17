На Івано-Франківщині лікарні на 42% заповнені хворими на COVID-19

Стаціонари медзакладів Івано-Франківщини, в яких лікують хворих на COVID-19, станом на 17 січня заповнені на 42%. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови облдержадміністрації Людмила Сірко.

За її словами, у лікарнях додатково розгорнули 614 ліжок для хворих. Упродовж останнього тижня найбільше випадків інфікування медики виявили в Івано-Франківському та Калуському районах.

У реанімаційному відділенні Івано-Франківської центральної міської лікарні станом на 12:00 17 січня перебували троє пацієнтів. Усі — у важкому стані з ураженням легенів від 75%, розповідає завідувачка відділення Іванна Дидик. З її слів, сьогодні медзаклад чергує, тому кількість хворих, яких госпіталізують у відділення, збільшиться. У коридорі консультативно-оглядового приміщення від ранку утворювалися черги людей.

Фото: Суспільне Карпати У коридорі консультативно-оглядового приміщення від ранку утворювалися черги людей

"Після свят лікарня заповнюється пацієнтами з COVID-19 та з пневмоніями. У приймальному відділенні з 8:00 є велика кількість людей. Були черги з автомобілів швидкої допомоги. Люди йдуть, самі звертаються в лікарню, декого привозять "швидкі". До кінця січня ми чекаємо на сплеск нової хвилі захворюваності", — сказала Іванна Дидик.

Відповідальний за вакцинацію в Івано-Франківській області Микола Стовбан каже, що на зростання захворюваності вплинули різдвяно-новорічні свята та низькі показники щеплення проти COVID-19 серед населення. За його словами, лише 29% прикарпатців отримали дві дози проти коронавірусної інфекції.

"Є диспропорція між тими людьми, які вакциновані, та кількістю заповнених стаціонарів. Ми розуміємо, що були свята, було велике скупчення людей. Але не потрібно забувати про безпеку. Тому я всіх вкотре запрошую до центрів масової вакцинації та пунктів щеплення. На території Прикарпаття є всі вакцини, крім AstraZeneca, якої немає не лише в нашій області, а й в державі", — розповів Микола Стовбан.

Фото: Суспільне Карпати Зростання захворюваності пов'язують із новорічними святами

За словами заступниці генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Джус, на Франківщині не зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". На Прикарпатті циркулює "Дельта". Тетяна Джус також додає, що лише вакцинація може захистити людину від усіх штамів цієї хвороби. З її слів, люди, які мають дві дози вакцини, захищені від "Омікрону" на 65%, а з бустерною дозою — на понад 80%.

За словами заступниці голови облдержадміністрації Людмили Сірко, станом на 17 січня у медзакладах області перебувають 1 156 хворих на COVID-19. У реанімаціях лікуються 82 людини, 23 — під’єднані до апаратів ШВЛ.

Упродовж минулої доби медики зафіксували 492 нові випадки інфікування COVID-19, що на 422 менше, ніж напередодні.

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