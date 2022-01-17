На Франківщині у Болехівській громаді запровадили додаткові карантинні обмеження

На Івано-Франківщині у Болехівській територіальній громаді запровадили додаткові карантинні обмеження через збільшення кількості занедужалих на COVID-19 жителів. Про це повідомили на сайті міськради.
Рішення ухвалили 17 січня 2022 року на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, тимчасової міської протиепідемічної комісії та штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
На території громади запровадили такі додаткові протиепідемічні заходи:
- обмежили проведення масових заходів в населених пунктах громади (дозволили за умови — одна людина на 10 м²);
- заборонили вночі роботу ресторанів, кафе, барів та нічних клубів;
- заборонили роботу закладів культури, фітнес-центрів, спортивних залів, окрім закладів, які можуть забезпечити відвідування однієї людини на 10 м².
"Зазначені обмеження не діють у випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат або негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години), або сертифікат про одужання", — йдеться у повідомленні.
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Окрім цього, на території Болехівської міської ради в автобусах перевозитимуть людей лише на сидячих місцях. Перевізник несе відповідальність за дотримання протиепідемічних норм водіями та пасажирами, ухвалили на засіданні.
Відповідно до інформації на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, впродовж 16 січня на території Болехівської громади медики не зафіксували жодного нового випадку COVID-19. Впродовж 15 січня занедужала одна людина.
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