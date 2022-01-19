За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 1 575 нових випадків COVID-19. Це — найбільша кількість серед областей України (Львівська область — 956, Сумська — 860), повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Недугу виявили у 772 жителів Івано-Франківського, 456 — Калуського, 204 — Коломийського, 71 — Косівського, 61 — Надвірнянського, та 11 жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 136 510 прикарпатців, інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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На Івано-Франківщині впродовж 18 січня медики зафіксували три летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 172 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 145 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 122 607 жителів області.

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