В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні зменшилася кількість хворих на COVID-19, однак смертність від ускладнень недуги залишається такою, як і раніше. Про це кореспондентці Суспільного повідомив заступник директора медзакладу Володимир Вовчук.

За його словами, всього у лікарні зараз лежать 80 хворих з діагнозом "коронавірусна інфекція". П'ятеро пацієнтів перебувають у реанімації. Щодня кількість хворих поступово зменшується, каже Володимир Вовчук. До прикладу, 30 грудня тут перебував 91 пацієнт, а на початку тижня у закладі від COVID-19 медики лікували 118 людей.

"Перебіг недуги такий самий, як був і в попередні місяці, — важкий. Смертність зберігається на рівні приблизно 13%. Не зважаючи на те, що кількість хворих менша, все одно кожного дня помирають двоє-троє пацієнтів", — розповів Володимир Вовчук.

Фото: Суспільне Карпати Всього у лікарні зараз лежать 80 хворих

75-річна Марта Голубчак лікується від COVID-19 в центральній міській клінічній лікарні. У медзакладі жінка перебуває вже приблизно два тижні.

"На Миколая ввечері була температура 37,5°C. Викликали сімейну лікарку, а наступного дня температура вже піднялася до 38°C. Лікарка каже: "Треба їхати в лікарню". Ну і відвезли мене сюди. Думаю, діти ще понабираються хвороби від мене, тому їду. Ввечері мене сюди "прифутболили", — каже пацієнтка.

Фото: Суспільне Карпати 75-річна пацієнтка лікарні Марта Голубчак

Терапевтичне відділення № 1, в якому лікується жінка, — одне з трьох у медзакладі, де зараз надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

"Зараз у відділенні перебувають 23 хворі. П'ять пацієнтів — на центральному кисні, дев'ять хворих — на кисневих концентраторах. Хворі — важкі, дихають киснем", — говорить медсестра терапевтичного відділення № 1 Марія Гайдар.

У департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Суспільному повідомили, що станом на 31 грудня на Івано-Франківщині 42,5% ліжок для хворих на COVID-19 зайняті пацієнтами. Від хвороби в лікарнях області медики продовжують лікувати 950 людей.

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 303 нові випадки COVID-19. Померли від недуги 11 людей.

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